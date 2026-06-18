Meloni incontra Sanchez “Linea comune Italia-Spagna sul prossimo bilancio Ue”
ROMA (ITALPRESS) - Al termine della riunione informale degli Stati "Amici della Coesione", il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto nella sede della Delegazione italiana all'Europa Buildi...
ROMA (ITALPRESS) - Al termine della riunione informale degli Stati "Amici della Coesione", il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto nella sede della Delegazione italiana all'Europa Building a Bruxelles un incontro con il presidente del Governo di Spagna, Pedro Sanchez.
"I due Leader hanno concordato sulla opportunità di una linea comune Italia-Spagna sul prossimo bilancio dell'Unione Europea, con l'obiettivo di introdurre finanziamenti per nuove priorità strategiche - competitività, innovazione, sicurezza, autonomia strategica ed energia - senza ridurre la politica di coesione, considerata essenziale per il Mercato unico, gli investimenti e la riduzione dei divari territoriali", spiega Palazzo Chigi in una nota.
- Foto di repertorio IPA Agency -
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/meloni-incontra-sanchez-linea-comune-italia-spagna-sul-prossimo-bilancio-ue/
Verificato il: 18 giugno 2026