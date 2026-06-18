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Meloni incontra Sanchez “Linea comune Italia-Spagna sul prossimo bilancio Ue”

ROMA (ITALPRESS) - Al termine della riunione informale degli Stati "Amici della Coesione", il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto nella sede della Delegazione italiana all'Europa Buildi...

A cura di Redazione Redazione
18 giugno 2026 20:53
Meloni incontra Sanchez “Linea comune Italia-Spagna sul prossimo bilancio Ue” -
Italia
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ROMA (ITALPRESS) - Al termine della riunione informale degli Stati "Amici della Coesione", il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto nella sede della Delegazione italiana all'Europa Building a Bruxelles un incontro con il presidente del Governo di Spagna, Pedro Sanchez.

"I due Leader hanno concordato sulla opportunità di una linea comune Italia-Spagna sul prossimo bilancio dell'Unione Europea, con l'obiettivo di introdurre finanziamenti per nuove priorità strategiche - competitività, innovazione, sicurezza, autonomia strategica ed energia - senza ridurre la politica di coesione, considerata essenziale per il Mercato unico, gli investimenti e la riduzione dei divari territoriali", spiega Palazzo Chigi in una nota.

- Foto di repertorio IPA Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 18 giugno 2026

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