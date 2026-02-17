"Meet the guru", Iudice a Milano per guidare altri artisti dentro la sua opera

Il workshop affronta i temi centrali della ricerca di Iudice, marine, spiagge siciliane, figure di bagnanti

Gela. Sei giorni di immersione totale nella pittura figurativa dal vero, seguendo l’intero processo creativo, presso la Milano Painting Academy, con l'artista gelese Giovanni Iudice. Ci sarà anche lui a "Meet the guru", dal 26 giugno all'1 luglio. Dal disegno iniziale su tela bianca fino alla costruzione della materia pittorica, attraverso chiaroscuro, velature, volumi e colorismo. Il workshop affronta i temi centrali della ricerca di Iudice, marine, spiagge siciliane, figure di bagnanti: dove osservazione della realtà e visione interiore si fondono in un linguaggio pittorico rigoroso e contemporaneo. Ogni fase viene dimostrata direttamente dall’artista.