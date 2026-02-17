Quotidiano di Gela

"Meet the guru", Iudice a Milano per guidare altri artisti dentro la sua opera

Il workshop affronta i temi centrali della ricerca di Iudice, marine, spiagge siciliane, figure di bagnanti

17 febbraio 2026 08:30
"Meet the guru", Iudice a Milano per guidare altri artisti dentro la sua opera - Giovanni Iudice
Giovanni Iudice
Gela
Eventi
Gela. Sei giorni di immersione totale nella pittura figurativa dal vero, seguendo l’intero processo creativo, presso la Milano Painting Academy, con l'artista gelese Giovanni Iudice. Ci sarà anche lui a "Meet the guru", dal 26 giugno all'1 luglio. Dal disegno iniziale su tela bianca fino alla costruzione della materia pittorica, attraverso chiaroscuro, velature, volumi e colorismo. Il workshop affronta i temi centrali della ricerca di Iudice, marine, spiagge siciliane, figure di bagnanti: dove osservazione della realtà e visione interiore si fondono in un linguaggio pittorico rigoroso e contemporaneo. Ogni fase viene dimostrata direttamente dall’artista.

