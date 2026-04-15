Mazzarino, servizio rifiuti in bilico: Impianti comunica lo stop e il licenziamento degli operai

Tra gli altri aspetti, il management di Impianti richiama una somma “ingentissima” che l'ente mazzarinese deve alla società, per un totale di oltre due milioni di euro. Il Comune ritiene che non si possa più prorogare il contratto

Mazzarino. I primi effetti delle valutazioni in corso sul sistema in house del servizio rifiuti si fanno sentire a Mazzarino. Impianti Srr, che gestisce le attività in tutti i Comuni dell'ambito, ha comunicato l'interruzione delle attività, scrivendo all'amministrazione del sindaco Domenico Faraci. Non solo lo stop della raccolta rifiuti, a partire dal trentesimo giorno successivo alla nota inviata, ma anche il licenziamento degli operai impiegati a Mazzarino. Una scelta drastica che fa seguito al no dell'amministrazione mazzarinese alla proroga contrattuale con Impianti, ritenuta “non giuridicamente praticabile”. L'interruzione del servizio e il licenziamento degli operai sono passi mossi da Impianti dopo la comunicazione pervenuta dalla controllante Srr4, che aveva intanto ricevuto una nota ufficiale dal Comune di Mazzarino, proprio in merito all'impossibilità di proroghe. Un aspetto che già da qualche mese è oggetto di verifiche, da parte dell'assemblea dei sindaci. La normativa pare non consentire più il rapporto diretto, sul piano dei contratti per il servizio, tra Srr4 e Impianti Srr. Ci sono soluzioni alternative al vaglio, da quella che conduce a una società dei Comuni, acquisendo quote e asset della Srr, e fino alla gara d'appalto per il servizio. L'assemblea, in questa fase transitoria, in attesa di pareri della Corte dei Conti e degli esperti consultati, aveva optato per le proroghe dei contratti nei Comuni in scadenza. In municipio, a Mazzarino, si ritiene che non ci siano più gli estremi normativi per una proroga contrattuale. Tra gli altri aspetti, il management di Impianti indica una somma “ingentissima” che l'ente mazzarinese deve alla società, per un totale di oltre due milioni di euro, “per la quale è in corso una procedura esecutiva”.