Mayar Sherif guida l’entry list della 36esima edizione dei Palermo Ladies Open

Mayar Sherif guida l'entry list della 36^ edizione del Palermo Ladies Open

PALERMO (ITALPRESS) –Mayar Sherif guida l’entry list della 36^ edizione del Palermo Ladies Open, torneo di tennis femminile, Wta 125, in programma dal 19 al 27 luglio sui campi in terra rosa del Country Time club. La tennista egiziana, numero 86 della classifica mondiale (con un best ranking da numero 31), semifinalista a Palermo nel 2023 e vincitrice lo scorso anno del Wta 250 a Parma, è seguita dalla svizzera Jil Teichmann che al Country trionfò nel 2019 contro l’ex top ten Kiki Bertens e dall’olandese Arantxa Rus (un titolo Wta e 33 Itf in carriera), numero 93 della classifica. Nel main draw anche la rumena Irina Camelia Begu, che ha scritto il proprio nome nell’albo d’oro nel 2022 dopo il successo in finale in 2 set sull’azzurra Lucia Bronzetti. Il cut-off del tabellone principale è al numero 160 del ranking Wta con Kathinka Von Deichman.

Per il momento nessuna italiana rientra nel main draw: Nuria Brancaccio (185 della classifica mondiale) è fuori di 6 posti, seguita da Martina Trevisan che, dopo un lungo stop, è pronta a tornare nel circuito. La tennista fiorentina, ex numero 18 al mondo (maggio 2023) e semifinalista nel 2022 al Roland Garros non gioca un match ufficiale dalla sconfitta nei quarti di finale del Wta 250 di Jiujiang (fermata dalla slovacca Sramkova) dello scorso primo novembre. Fuori, per il momento, pure la palermitana Giorgia Pedone, numero 218 al mondo, giocatrice che si allena al Country.

“Il livello medio è alto – ha sottolineato il direttore del torneo, Oliviero Palma – il cut off è al numero 160 al mondo, a conferma dell’importanza che rivestono i Palermo Ladies Open nel circuito. Rispetto al passato non c’è la Top Ten, ma saranno presenti tante delle protagoniste degli ultimi anni, a iniziare dalle azzurre che beneficeranno delle Wild Card per entrare in tabellone”.

Il torneo, un Wta 125 dotato di un montepremi di 115 mila dollari, avrà un tabellone principale di 32 giocatrici, mentre 16 saranno le coppie che parteciperanno al torneo di doppio. L’organizzazione avrà a disposizione 4 wild card per il tabellone principale e 2 per quello minore. Le partite delle qualificazioni si giocheranno sabato 19 e domenica 20 luglio, mentre da lunedì 21 prenderanno il via i match del tabellone principale.

Si giocherà su 5 campi a partire dalle 17, con orario limite alle 24. La finale del singolare è in programma domenica 27 luglio alle 20.30. La Rai trasmetterà in diretta il match clou della giornata, oltre che integralmente semifinali e finale. I biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket e al Country Time Club: il costo dei singoli tagliandi va da 5 a 55 euro, mentre per gli abbonamenti da 80 a 120 euro.

