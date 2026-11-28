Mafia Maxi inchiesta "Hydra", no Cassazione a ricorso pm per Dario Nicastro: rimane in libertà

Sia la difesa del cinquantunenne sia la procura generale hanno richiesto di non accogliere il ricorso

Milano. Il cinquantunenne Dario Nicastro, coinvolto insieme al fratello Fabio Nicastro e al figlio Francesco Nicastro, nella maxi inchiesta antimafia “Hydra”, rimane in libertà. Dopo le misure eseguite dagli investigatori tre anni fa, infatti, Nicastro e altri coinvolti avevano lasciato il carcere per decorrenza dei termini, in attesa della conclusione delle indagini e della successiva richiesta di rinvio a giudizio, poi formalizzata dai pm. La Dda di Milano, che ha coordinato tutta l'attività investigativa sul cosiddetto “consorzio di mafie” che sarebbe stato attivo in Lombardia e nel nord Italia, proprio rispetto alla posizione del cinquantunenne gelese, da tempo radicato nella provincia lombarda, si era prima rivolta ai giudici del tribunale del riesame, soprattutto al fine del riconoscimento della contestazione di associazione mafiosa. Dopo una prima pronuncia favorevole del riesame, la Cassazione ha invece disposto l'annullamento con rinvio su uno dei capi d'accusa, su ricorso della difesa di Nicastro, rappresentata dagli avvocati Flavio Sinatra ed Eliana Zecca. Nella pronuncia bis del riesame milanese, venne deciso di non accogliere il ricorso della procura, confermando l'ordinanza originaria emessa per la posizione dell'imputato, attualmente a giudizio innanzi al collegio penale del tribunale di Milano, proprio per rispondere alle accuse confluite nell'indagine “Hydra”. Per la Cassazione, che è ritornata sulla vicenda, su nuovo ricorso dei pm, i termini di fase sono ormai stati superati e di fatto non ci sono spazi per un diverso riconoscimento circa la posizione di Nicastro, che tra le altre contestazioni risponde di violenza privata aggravata dal metodo mafioso e di tentata estorsione. Sia la difesa del cinquantunenne sia la procura generale hanno richiesto di non accogliere il ricorso. Per i giudici di Cassazione, “manca qualunque continuità di titoli custodiali (uno dei quali, si ribadisce, puramente teorico) e dunque si tratterebbe di far rivivere una misura cautelare già dichiarata estinta prima ancora del rinvio a giudizio del 12 gennaio 2026”, così scrivono nelle motivazioni. Concludono, sostenendo che “sulla base dei principi condivisibilmente sanciti dalla giurisprudenza fin qui richiamata, la tesi del ricorrente non può essere accolta e si deve di conseguenza affermare la piena legittimità del provvedimento impugnato”. Secondo la Dda milanese, i Nicastro erano parte integrante del “consorzio di mafie” ricostruito anche attraverso le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia e di testimoni come Francesco Picone, titolare di locali nella provincia di Varese, che ha denunciato la pesante pressione dei Nicastro, con Dario e il figlio Francesco accusati di averlo violentemente aggredito nel proprio locale. Una ricostruzione che Picone ha confermato in aula, nel corso dell'istruttoria dibattimentale ma contestata dagli stessi Nicastro e dai loro difensori. Furono centinaia i coinvolti nell'inchiesta antimafia. Per molti di loro, in primo grado, nel giudizio abbreviato, sono già arrivate pronunce di condanna. I Nicastro e l'altro gelese d'origine, Rosario Bonvissuto, rispondono alle contestazioni in dibattimento: non hanno optato per riti alternativi.