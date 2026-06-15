Maxi blitz contro il traffico internazionale di droga e l’immigrazione clandestina
ROMA (ITALPRESS) - Vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) della Procura di Firenze. Nel blitz sono impiegati circa 150 agenti.Gli investigator...
ROMA (ITALPRESS) - Vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) della Procura di Firenze. Nel blitz sono impiegati circa 150 agenti.
Gli investigatori del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Prato stanno eseguendo oltre quaranta misure di custodia cautelare nei confronti di diverse persone, sia italiane che straniere.
Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere, traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cittadini cinesi.
È stata inoltre, eseguita una misura in Spagna in collaborazione con la Polizia Spagnola ed Europol. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una Conferenza Stampa che verrà convocata in mattinata dalla Procura della Repubblica di Firenze.
https://video.italpress.com/storage/news/video/2026/6/953c3778ff200664b6e12707499250bcc46a3255.mp4
- Foto: Da video Polizia di Stato -
(ITALPRESS).
Fact Check
Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.
Fonte:
- https://www.italpress.com/maxi-blitz-contro-il-traffico-internazionale-di-droga-e-limmigrazione-clandestina/
Verificato il: 15 giugno 2026