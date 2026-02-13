Mattarella riceve i cantanti di Sanremo “Dalla musica grande contributo al Paese”

ROMA (ITALPRESS) - "Pensavo alla prima edizione di Sanremo, il Festival è molto cambiato da allora. Dato che in quel momento avevo 10 anni, lo ricordo molto bene e ricordo anche alcuni protagonisti di...

ROMA (ITALPRESS) - "Pensavo alla prima edizione di Sanremo, il Festival è molto cambiato da allora. Dato che in quel momento avevo 10 anni, lo ricordo molto bene e ricordo anche alcuni protagonisti di allora. Ricordo la voce inconfondibile e trascinante del presentatore Nunzio Filogamo, ricordo la voce perchè si diffondeva solo attraverso la radio e tutti ci chiedevamo che volto avesse. Ricordo soprattutto quanto il Festival avesse, anche allora, un amplissimo coinvolgimento popolare nel nostro Paese, coinvolgimento popolare che è rimasto costante grazie alla Rai che ha accompagnato anno per anno il Festival conducendolo nelle case degli italiani". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i partecipanti della 76° edizione del Festival di Sanremo accompagnati dal Conduttore e Direttore Artistico, Carlo Conti, e dalla co-conduttrice Laura Pausini. All'incontro era presente anche l'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi.

"E' una storia importante che ha sempre visto una quantità di ascolti e coinvolgimento elevatissimi, vi sono oltre 20 milioni di italiani che lo seguono sera per sera", osserva il capo dello Stato.

Il Festival di Sanremo è "interessante non solo per la popolarità che riguarda i cantanti e l'iniziativa nel suo complesso, ma perchè sottolinea come la musica leggera e la musica pop facciano parte del patrimonio culturale italiano - sottolinea il presidente -. Sono stato a Cortina e Milano per le Olimpiadi, domani mattina andrò a Nuoro per ricordare il premio Nobel a Grazia Deledda. Sono 3 forme diverse di cultura del nostro Paese, ma tra loro c'è un filo conduttore comune: non ci sono differenze tra queste dimensioni e quindi il Festival, nel momento in cui esprime e sollecita i giovani a impegnarsi a partecipare alla dimensione della musica leggera e pop, rientra nell'ambito culturale del nostro Paese".

"L'attività discografica italiana è fiorente, rappresenta un ambito significativo e di rilievo dell'economia del nostro Paese. Il Festival, quindi, è un appuntamento la cui importanza travalica l'apparenza che lo circonda ma di sostanza è importante nella vita del nostro Paese - spiega Mattarella -. Anche lo sport è considerato come un diversivo, una attività solo di relax, invece è un fenomeno sociale di grande rilievo, un fenomeno di aggregazione sociale, un fenomeno culturale perchè induce a superare sè stessi e i propri limiti. E' così anche per la musica leggera e pop, un grande contributo che viene dato alla vita e al patrimonio culturale del nostro Paese".

I cantanti che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo, hanno poi intonato la prima strofa di "Azzurro". Il capo dello Stato, scherzando, ha commentato: "Ricordavo le parole, ma non mi sono associato perchè dall'asilo mi hanno insegnato a cantare senza emettere suoni per non turbare il coro degli altri...".

