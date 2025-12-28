Master di padel, la coppia Scerra-Fraglica trionfa su Giusto-Di Mauro

Sedici giocatori, suddivisi in 8 coppie si sono dati battaglia alla struttura coperta di Vittoria

Gela. Neanche la pioggia ferma gli appassionati di padel gelesi che hanno approfittato dei giorni di festività per promuovere il “1° Torneo Natalizio “Padel Master 2025”, organizzato da Giovanni Di Mauro, all’insegna dello sport, del divertimento e del sano agonismo. Alla competizione hanno preso parte 16 giocatori, suddivisi in 8 teste di serie, dando vita a un evento molto partecipato e apprezzato.

Il torneo si è svolto in un clima di goliardia e fair play, senza far mancare la competizione e l’entusiasmo, impreziosito anche dai premi messi in palio dagli sponsor, che hanno sostenuto l’iniziativa.

Nel primo Master, le semifinali hanno regalato incontri combattuti: la coppia Di Mauro–Giusto ha avuto la meglio su Mangione–Adesini, conquistando l’accesso alla finale. Nell’altra semifinale, invece, Fraglica–Scerra si sono imposti con autorità su Orlando–Carfi.

La finale è stata però senza storia: Fraglica–Scerra hanno dominato l’incontro, imponendosi con un netto 6-1 6-0 contro Di Mauro–Giusto, laureandosi vincitori del torneo.

Al termine della manifestazione non sono mancati foto di rito e ringraziamenti, a testimonianza della grande partecipazione e dello spirito positivo che ha accompagnato l’evento. Tra gli altri partecipanti figurano anche Marrone, Ferraro, D’Arma, Burgio, Chetti, Domicoli, Burtone, Di Simone e Melilli, che hanno contribuito a rendere il torneo un appuntamento riuscito e coinvolgente.

Un primo “Padel Master” che lascia ottime premesse per le prossime edizioni. La scelta di Vittoria è stata dettata dalle condizioni atmosferiche di questi giorni, che ha fatto optare per un campo al coperto.