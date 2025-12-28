Quotidiano di Gela

Master di padel, la coppia Scerra-Fraglica trionfa su Giusto-Di Mauro

Sedici giocatori, suddivisi in 8 coppie si sono dati battaglia alla struttura coperta di Vittoria

28 dicembre 2025 13:22
Sport
Gela. Neanche la pioggia ferma gli appassionati di padel gelesi che hanno approfittato dei giorni di festività per promuovere il “1° Torneo Natalizio “Padel Master 2025”, organizzato da Giovanni Di Mauro, all’insegna dello sport, del divertimento e del sano agonismo. Alla competizione hanno preso parte 16 giocatori, suddivisi in 8 teste di serie, dando vita a un evento molto partecipato e apprezzato.

Il torneo si è svolto in un clima di goliardia e fair play, senza far mancare la competizione e l’entusiasmo, impreziosito anche dai premi messi in palio dagli sponsor, che hanno sostenuto l’iniziativa.

Nel primo Master, le semifinali hanno regalato incontri combattuti: la coppia Di Mauro–Giusto ha avuto la meglio su Mangione–Adesini, conquistando l’accesso alla finale. Nell’altra semifinale, invece, Fraglica–Scerra si sono imposti con autorità su Orlando–Carfi.

La finale è stata però senza storia: Fraglica–Scerra hanno dominato l’incontro, imponendosi con un netto 6-1 6-0 contro Di Mauro–Giusto, laureandosi vincitori del torneo.

Al termine della manifestazione non sono mancati foto di rito e ringraziamenti, a testimonianza della grande partecipazione e dello spirito positivo che ha accompagnato l’evento. Tra gli altri partecipanti figurano anche Marrone, Ferraro, D’Arma, Burgio, Chetti, Domicoli, Burtone, Di Simone e Melilli, che hanno contribuito a rendere il torneo un appuntamento riuscito e coinvolgente.

Un primo “Padel Master” che lascia ottime premesse per le prossime edizioni. La scelta di Vittoria è stata dettata dalle condizioni atmosferiche di questi giorni, che ha fatto optare per un campo al coperto.

