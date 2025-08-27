Marina di Butera, FdI: "Serve una seria programmazione, coinvolgeremo i nostri riferimenti"

Fratelli d'Italia porterà la questione nelle sedi istituzionali

Butera. Oggi, si tiene un dibattito pubblico sul futuro prossimo dell'area di Marina di Butera, organizzato proprio dai residenti. I temi sono svariati, dai rifiuti alle forniture idriche e fino a un nodo delicato come quello dell'erosione costiera. Fratelli d'Italia fa sapere che la vicenda vine presa in forte considerazione. “Il partito sottolinea come, fino ad oggi, la politica abbia prestato scarsa attenzione a quest’area, lasciando aperte questioni che gravano sia sugli abitanti stabili sia su quelli stagionali, in particolare nelle zone balneari di Tenutella e Desusino. Fratelli d’Italia esprime piena vicinanza a queste comunità e rilancia l’impegno per una svolta concreta. Il consigliere comunale di Butera Pasqualetto (FdI), che segue da tempo con costanza le vicende di Marina di Butera, afferma che questa non è una battaglia che ho iniziato oggi. Da sempre porto avanti con convinzione la necessità di sensibilizzare istituzioni e cittadini su questa problematica. Ho creduto e credo fortemente che la rinascita di Marina di Butera sia una priorità per tutto il territorio. Il tempo delle promesse è finito: servono impegni concreti, verificabili e condivisi, perché il nostro litorale non può più aspettare”. Sulla stessa linea, il buterese Marco Rosario Ferrante, membro del Direttivo Nazionale di Fratelli d’Italia-Dipartimento Esteri. “C’è un’occasione storica per far rinascere Marina di Butera con una seria programmazione. Non solo ripristinare ciò che è stato perduto, ma anche trasformare questo piccolo centro balneare in un vero e proprio centro urbano, valorizzandolo come merita all’interno del Mediterraneo seguendo l'esempio di altre piccole località siciliane. Il gruppo buterese di Fratelli d’Italia annuncia che a settembre coinvolgerà il deputato regionale di riferimento Salvatore Scuvera per portare la questione nelle sedi istituzionali competenti e avviare un progetto concreto di rilancio di Marina di Butera”.