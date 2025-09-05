Amicizia, servizio e comprensione internazionale sono i pilastri su cui si fonda la mission del club service, in linea con il tema distrettuale Radici e Futuro.

Gela. Maria Grazia Mauro è la nuova presidente dell’Inner Wheel di Gela. La sua nomina è avvenuta presso Palazzo Mattina alla presenza della governatrice del Distretto 211, Maria Mancuso Guarneri, accompagnata dalla segretaria distrettuale Geraldine Russo Alesi. Ad affiancare la neo presidente dell’Inner Wheel, Maria Grazia Mauro, saranno Maria Ninfa Cassarino (vice presidente), Alessia Romano (segretaria), Donatella di Nisi (tesoreria), Eugenia Romano (addetta stampa), Tiziana Mauro (addetta ai servizi internazionali), Maria Gabriella Nocera (addetta internet) e dalle consigliere Valeria Delfino, Maria Gravina, Emanuela Gravina, Giusy Condello, Maria Cristina Raniolo, Maria Concetta Interlandi. Delegate al Comitato del Distretto, Antonella Aquino, Concetta Battaglia; supplenti: Graziella Scicolone, Angela Tuccio.

Presente anche il sindaco Terenziano Di Stefano. Nel suo discorso, la presidente Mauro ha ribadito i valori fondamentali dell'Inner Wheel: amicizia, servizio e comprensione internazionale. L'Inner Wheel non è solo un club, è una famiglia di donne unite da un'amicizia sincera e da un desiderio comune: lasciare un segno positivo nel mondo. Sottolineata l'importanza della collaborazione, definendola "una rete di solidarietà che superi i confini dei nostri incontri mensili". La presidente ha inoltre richiamato il tema internazionale "Step Up & Lead by Example" (Fatti avanti e guida con l'esempio), incoraggiando le socie a "mostrare con le nostre azioni i valori che ci animano". Annunciato un forte impegno in progetti locali, come il progetto del Consiglio Nazionale sull'Educazione al Rispetto e iniziative incentrate sul patrimonio artistico e culturale di Gela, in linea con il tema distrettuale "Radici e Futuro".

La governatrice Maria Mancuso Guarneri ha enfatizzato il ruolo centrale di ogni socia, affermando: "La vera ricchezza consiste nel bene che fate nel mondo. Toccare un cuore... è il nostro modo di essere presenti e di fare la differenza".



