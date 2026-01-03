Manutenzioni stradali: "Da subito interventi con i fondi dell'avanzo, non si può attendere"

Le manutenzioni sono uno delle imminenze alle quali il sindaco, nel suo piano di intervento, non intende affatto rinunciare

Gela. La linea di comunicazione istituzionale tra Palazzo di Città e gli uffici ministeriali continua a essere attiva, anzitutto intorno alle vicende del bilancio stabilmente riequilibrato. Lo strumento finanziario, approvato dal civico consesso, è al vaglio del ministero, per l'ultima verifica prima dell'eventuale assenso conclusivo. Da Roma, poco prima del periodo festivo, è pervenuta una nota, in municipio, con una precisa richiesta di integrazioni documentali. In Comune, si procederà ad adempiere, a stretto giro. Per il sindaco Terenziano Di Stefano, il bilancio non rappresenta solo una tappa determinante nel percorso di superamento del dissesto ma gli permetterà di avere voci di spesa essenziali. Punta molto sulle manutenzioni delle strade e degli istituti scolastici, in un piano generale che ha già esposto pubblicamente. Quello viario è un punto che preoccupa e che per il sindaco va affrontato da subito. Così, Di Stefano ha inoltrato comunicazioni interne ai settori bilancio e manutenzioni. Vuole predisporre un cronoprogramma di interventi di manutenzione delle strade, attraverso “i fondi dell'avanzo”. “Non si può attendere ancora – dice – so bene che il settore finanziario segue dettami precisi ma dobbiamo procedere prima possibile con le somme dell'avanzo. Non possiamo aspettare che accada l'irreparabile”. Ghelas, attraverso il proprio personale, su indicazione dell'amministrazione, sta procedendo con la copertura di buche e avvallamenti del manto stradale. Sono lavori solo provvisori, che non risolvono definitivamente. “Le piogge non favoriscono e anzi portano via pure quello strato che era già in condizioni precarie – aggiunge il sindaco – siamo coscienti della situazione delle strade. L'avanzo che abbiamo a disposizione va utilizzato per le manutenzioni. Ho discusso della questione con il segretario generale e speriamo inoltre che arrivino risposte favorevoli per l'ottenimento delle royalties “Argo-Cassiopea”. Una parte di quei fondi va concentrata proprio su questo tipo di interventi, indipendentemente dall'attesa per la decisione del ministero sul bilancio”. Le manutenzioni sono quindi uno delle imminenze alle quali il sindaco, nel suo piano di intervento, non intende affatto rinunciare.