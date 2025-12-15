Manutenzione elipista, ok progetto esecutivo per i lavori

I fondi sono garantiti e una prima tranche è stata trasferita dalla Regione a Palazzo di Città

Gela. L'ente comunale, già sul finire dello scorso anno, venne individuato come soggetto attuatore a tutti gli effetti. Per i lavori di manutenzione ed efficientamento dell'elipista di Brucazzi si va verso la gara di affidamento. Gli uffici del settore lavori pubblici hanno approvato il progetto esecutivo definito dal settore. Il totale stanziato nella legge finanziaria regionale è di 150 mila euro per una piena manutenzione dell'elipista, strategica ai fini degli interventi d'urgenza, attraverso l'elisoccorso. C'era già stata una preventiva verifica del progetto esecutivo (redatto dall'ingegnere Roberto Capizello), che adesso è stato approvato in via definitiva. I fondi sono garantiti e una prima tranche è stata trasferita dalla Regione a Palazzo di Città. Ripristinare a pieno regime l'elipista, anche con un efficiente sistema di illuminazione, è importante per dare supporto davanti alle emergenze sanitarie. L'amministrazione comunale sta completando le procedure, così come chiesto, con una propria interrogazione, negli scorsi mesi, dal consigliere di opposizione Antonella Di Benedetto. L'assessore al ramo Luigi Di Dio e il dirigente Antonino Collura, tra i tanti dossier aperti, hanno voluto porre attenzione anche sul completamento delle procedure per l'elipista.