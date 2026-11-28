Manovra, Meloni “Rendiamo più conveniente affittare casa a prezzi accessibili”
ROMA (ITALPRESS) - "Trovare casa, soprattutto per un giovane che si trasferisce in una grande città per lavoro, non può significare rinunciare a metà del proprio stipendio. Con la legge di Bilancio in...
ROMA (ITALPRESS) - "Trovare casa, soprattutto per un giovane che si trasferisce in una grande città per lavoro, non può significare rinunciare a metà del proprio stipendio. Con la legge di Bilancio interveniamo per rendere più conveniente affittare a prezzi accessibili: per i nuovi contratti a canone concordato con under 36 la tassazione scende all'1%. Per tutti gli altri nuovi contratti a canone concordato passa dal 10% al 5%". Così su Instagram il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
"L'obiettivo è semplice: riportare più immobili sul mercato, favorire affitti a prezzi sostenibili e aiutare giovani e famiglie a costruire il proprio futuro, garantendo al tempo stesso un vantaggio economico ai proprietari - prosegue -. C'è chi sull'emergenza abitativa fa propaganda. Noi lavoriamo per dare risposte concrete".
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Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/manovra-meloni-rendiamo-piu-conveniente-affittare-casa-a-prezzi-accessibili/
Verificato il: 28 novembre 2026