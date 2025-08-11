Manfria, festa di Santa Chiara: messa, benedizioni e fuochi d'artificio
Le iniziative per i festeggiamenti
A cura di Redazione
11 agosto 2025 13:00
Gela. Oggi, lunedì 11 agosto, in occasione della festa di Santa Chiara d'Assisi, l'oratorio di Manfria ha reso noto il programma che avrà come riferimento la Casa francescana. Dalle ore 19, è prevista la santa messa celebrata da Don Giuseppe Fausciana. A seguire, bacio delle reliquie, benedizione dei bambini e delle famiglie. A chiusura delle cerimonie religiose, fuochi d'artificio. Non è prevista, come già accaduto negli ultimi due anni, la processione del simulacro della santa per le vie della frazione balneare. Lo rende noto l'avvocato Carolina Macrì, delegato alle attività culturali e ai rapporti istituzionali del comitato promotore.