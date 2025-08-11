Manfria, festa di Santa Chiara: messa, benedizioni e fuochi d'artificio

Le iniziative per i festeggiamenti

Gela. Oggi, lunedì 11 agosto, in occasione della festa di Santa Chiara d'Assisi, l'oratorio di Manfria ha reso noto il programma che avrà come riferimento la Casa francescana. Dalle ore 19, è prevista la santa messa celebrata da Don Giuseppe Fausciana. A seguire, bacio delle reliquie, benedizione dei bambini e delle famiglie. A chiusura delle cerimonie religiose, fuochi d'artificio. Non è prevista, come già accaduto negli ultimi due anni, la processione del simulacro della santa per le vie della frazione balneare. Lo rende noto l'avvocato Carolina Macrì, delegato alle attività culturali e ai rapporti istituzionali del comitato promotore.