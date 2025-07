"Manfria abbandonata al proprio destino", Cavallo: "Manca tutto"

Abbiamo riportato delle lamentele dei residenti, con strade trasformate in scenario di soste selvagge e senza la minima osservanza della segnaletica

Gela. Intorno a Manfria, si accendono i riflettori istituzionali, in un periodo dell'anno durante il quale la frazione balneare concentra una mole notevole di presenze. Abbiamo riportato delle lamentele dei residenti, con strade trasformate in scenario di soste selvagge e senza la minima osservanza della segnaletica. "La frazione di Manfria, una delle aree costiere più belle e frequentate del nostro territorio, sta vivendo un periodo di profondo degrado e abbandono. A denunciarlo non sono soltanto io, come rappresentante istituzionale, ma soprattutto i tanti cittadini e residenti che ogni giorno mi contattano, esasperati da una situazione ormai divenuta insostenibile. Le criticità sono numerose e gravi. La sicurezza stradale è ormai un lontano ricordo - dice il consi liere comunale FdI Sara Cavallo - le strade sono dissestate, prive di manutenzione e di pulizia ordinaria, con vegetazione invadente e buche profonde . Non è un caso se negli ultimi mesi si sono registrati numerosi incidenti, anche gravi, che potevano e dovevano essere evitati con un minimo di attenzione da parte dell’amministrazione comunale". Il consigliere fa intendere che l'amministrazione non pare troppo concentrata sulle sorti di quell'area. "Ma non è tutto. A rendere ancora più inaccettabile il quadro è l’assoluta mancanza di servizi basilari, come gli accessi al mare adeguati e inclusivi. È inconcepibile che, nel 2025, in una località a vocazione turistica come Manfria, non siano presenti passerelle per persone con disabilità, negando così il diritto alla fruizione del litorale a tutti i cittadini. Parliamo di un’assenza non solo ingiustificabile dal punto di vista umano e sociale, ma anche in contrasto con ogni principio di civiltà e inclusività. I residenti si sentono abbandonati, privati della minima attenzione da parte delle istituzioni. Da parte mia - conclude - continuerò a portare avanti queste istanze in consiglio comunale, chiedendo con forza interventi urgenti e concreti. Non possiamo accettare che un’intera frazione, ricca di potenzialità e bellezze naturali, venga lasciata al suo destino. L’amministrazione ascolti finalmente la voce della gente e intervenga. Manfria merita rispetto, sicurezza e decoro".