Maltrattamenti e l'accusa di violenza sessuale a danno dell'ex convivente, assolto operaio

Gela. Era accusato di maltrattamenti e di violenza sessuale a danno dell'ex convivente. Dalla loro relazione nacque anche un figlio. Un operaio quarantenne, che vive ormai fuori dalla Sicilia e ha lasciato la città, è stato assolto, al termine del dibattimento tenutosi davanti al collegio penale del tribunale. La procura ha invece insistito per la condanna, indicando una pena pesante fino a otto anni di detenzione. Per l'accusa, l'ex convivente sarebbe stata oggetto di violenze, con rapporti sessuali imposti dall'imputato. Una versione che l'operaio e il suo difensore, l'avvocato Giovanni Cannizzaro, hanno invece respinto. Il legale ha ribadito quelle che ha ritenuto incongruenze nel racconto reso dall'ex convivente, che non si è costituita parte civile. Per alcuni capi di accusa, la difesa ha sottolineato il ne bis in idem, in quanto fatti già giudicati. Il collegio penale ha pronunciato l'assoluzione per le ulteriori contestazioni.