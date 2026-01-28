Maltempo, Meloni a Niscemi per una riunione operativa / Video
Ad accompagnarla nel sopralluogo il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano.
A cura di Redazione
28 gennaio 2026 10:55
NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lasciato Niscemi, dopo una riunione in Municipio con il capo della protezione civile Fabio Ciciliano, il sindaco Massimiliano Conti e il prefetto di Caltanissetta, Donatella Licia Messina
IL VIDEO DEL SUO ARRIVOhttps://video.italpress.com/storage/news/video/2026/1/d57d0b584508f5dadf7d9018e7513cd3c74bd30a.mp4
– Foto Vigili del Fuoco/IPA Agency –
