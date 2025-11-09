Quotidiano di Gela

Maltempo a Palermo, salvati una coppia e il loro bimbo di 4 mesi

Una squadra di vigili del fuoco ordinaria e una del nucleo sommozzatori sono intervenute per soccorrere le persone rimaste intrappolate nella loro auto a causa dell'acqua alta in via Ugo La Malfa

A cura di Redazione Redazione
09 novembre 2025 18:10
Maltempo a Palermo, salvati una coppia e il loro bimbo di 4 mesi -
Sicilia
Italpress
Regione
Condividi

PALERMO (ITALPRESS) – Disagi per il maltempo a Palermo. Una squadra di vigili del fuoco ordinaria e una del nucleo sommozzatori sono intervenute per soccorrere alcune persone rimaste intrappolate nella loro auto a causa dell’acqua alta in via Ugo La Malfa, in prossimità del sottopassaggio di accesso a viale Regione Siciliana (direzione Trapani). Le persone intrappolate, un uomo, una donna e un neonato di 4 mesi, sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco e affidati alle cure del personale del 118 per gli accertamenti del caso.

– Foto VVF –

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela