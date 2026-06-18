Malagò “Niente ansia da elezioni, con Abete competizione atipicamente leale”

ROMA (ITALPRESS) - "Uno contro l'altro, praticamente amici", oppure "Una poltrona per due". Titoli cinematografici che ben fotografano un duello senza colpi bassi, ma anzi all'insegna del fair-play e...

ROMA (ITALPRESS) - "Uno contro l'altro, praticamente amici", oppure "Una poltrona per due". Titoli cinematografici che ben fotografano un duello senza colpi bassi, ma anzi all'insegna del fair-play e del rispetto (sincero) reciproco. Giovanni Malagò contro Giancarlo Abete: in palio, nell'Assemblea Elettiva di lunedì prossimo, la poltrona forse scomoda ma sicuramente prestigiosa di presidente della Federcalcio. "No, ansia non ne ho, perchè nel tempo ho acquisito una mia capacità di controllare questo tipo di pressioni - spiega all'Italpress proprio Malagò, ex presidente del Coni e numero uno della Fondazione Milano Cortina 2026 - Scherzando anche con tanti atleti, ho cercato di raccontare che negli anni, magari anche con l'età che avanza e dopo tanti confronti di questo tipo, ci si abitua a convivere con gli impatti emotivi".

Se lo 'stress da elezioni' non è dunque un problema, "dove invece sicuramente c'è da fare una lunga, attenta e profonda riflessione - aggiunge nel merito Malagò - è sulle responsabilità, e sulle aspettative". Lunedì è il grande giorno ma ciò che preme all'imprenditore e dirigente sportivo romano, classe 1959, è evidenziare come questa competizione sia "atipicamente leale e signorile. Sappiamo che sono in ballo anche altre tematiche, ma ciò lo voglio veramente riconoscere a Giancarlo (Abete, ndr). E' questo che lo sport, ed il calcio nello specifico, deve saper esprimere. Se il risultato finale dovesse darmi ragione, ho un obbligo non solo gestionale o sportivo, ma per certi versi anche morale di far sentire tutti uniti su un'unica barca. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione, perchè sennò già i presupposti, vista la complessità della sfida, non ci sono".

Tra le priorità del nuovo inquilino di via Allegri ci sarà la nomina del nuovo ct. Baldini ha valorizzato i giovani nelle ultime due amichevoli, Conte e Mancini (più il secondo del primo) sembrano i favoriti: "Innanzitutto, non c'è dubbio che Baldini, con due successi, ha dato morale al gruppo, all'immagine del Paese, anche e soprattutto con la vittoria in Grecia, valorizzando il nucleo storico dell'Under 21. Partiamo anche dal presupposto che proprio gli azzurrini hanno una stagione a dir poco importante perchè, dopo la medaglia di Atene e la qualificazione a Pechino, non siamo più riusciti ad andare alle Olimpiadi e ritornarci sarebbe già un segnale significativo. Per quanto riguarda la panchina della Nazionale, non ho parlato con nessuno perchè non sarebbe serio, visto che non so se diventerò presidente della federazione e perchè bisogna anche vedere contesto, budget, situazioni, disponibilità".

Il Mondiale in Usa, Canada e Messico è già scattato ancora senza l'Italia, tanto che il presidente Fifa Gianni Infantino si è concesso una battuta che ha sollevato un pò di critiche tra i tifosi azzurri: "Gianni è un collega del Cio e un amico, sa perfettamente, e non c'è neanche bisogno di dirlo, che la sua è stata una battuta che non gli è venuta bene. Gianni, senza poterlo dire, sarà sicuramente la prima persona a essere felice nel momento esatto in cui l'Italia ritornerà protagonista. Per ciò che riguarda il mio stato d'animo nel vedere un Mondiale senza la Nazionale, non provo nè rabbia nè tristezza. E' come quando hai una pratica o qualcosa che prima o poi devi risolvere chiusa in un cassetto e tu continui a trovare degli alibi, delle scuse per non aprirlo. Per certi versi, è come se mi stessi disinteressando al Mondiale, faccio finta che non esista, anche se poi vado a vedere gli highlights, leggo le pagelle di alcuni giocatori o guardo il calendario delle gare. Ma la mia - conclude Malagò - è una reazione totalmente legata proprio a quei due sentimenti: un pò di rabbia e un pò di tristezza".

L'INTERVISTA / VIDEO

https://video.italpress.com/storage/news/video/2026/6/201e5d2d13c6da9416f5959d4b7e4cf50ae3cd9d.mp4

- Foto Italpress -

(ITALPRESS).