Macchitella, sulla Ztl il comitato insiste: "Nessuna comunicazione a differenza di ciò che è avvenuto per il lungomare"

Il comitato di quartiere Macchitella è ancora molto scettico sulle modalità che hanno condotto all'attivazione della Ztl, nella zona della movida serale e notturna

Gela. Nonostante le precisazioni che ieri sono arrivate dal sindaco Di Stefano e dall'assessore Morgana, il comitato di quartiere Macchitella è ancora molto scettico sulle modalità che hanno condotto all'attivazione della Ztl, nella zona della movida serale e notturna. "Purtroppo, non possiamo che ribadire l'evidente disparità informativa - sottolinea il presidente del comitato Luca Faraci - per quanto riguarda la Ztl sul lungomare ma anche in centro storico, ci sono state vere e proprie campagne informative. Ci sono stati annunci e comunicazioni. Rispetto a Macchitella, invece, nulla. Così, tanti cittadini si sono trovati con la Ztl attiva, senza saperlo, e probabilmente dovranno pagare sanzioni, che io ribadisco vanno annullate. L'amministrazione ha fatto sapere che la Ztl è prevista in una delibera di giunta dello scorso anno. Anche quelle in centro storico e sul lungomare vengono disposte con atti, annualmente, ma le comunicazioni sono rese pubbliche. Per Macchitella, invece, non è accaduto".