Macchitella, sciame d'api fin dentro l'auto di una famiglia

Tanta paura per il nucleo familiare preso d'assalto dalle api

Gela. Una sciame di api fin dentro l'auto di una famiglia, che si trovava a Macchitella. Chi era all'interno della vettura, ieri, ha riportato conseguenze dovute alle punture delle api. Fortuntamente, altri passanti si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno prestato i primi soccorsi. Sul posto, sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri. Tanta paura per il nucleo familiare preso d'assalto dalle api. Una donna è stata portata in ospedale.