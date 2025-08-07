Macchitella, nuova struttura sportiva polivalente: approvati tutti gli atti per la gara d'appalto

Il progetto esecutivo era già stato approvato

Gela. L'intera procedura è coperta con finanziamenti Pnrr per un milione e mezzo di euro. Dopo l'approvazione del progetto esecutivo, avvenuta poche settimane fa, sono stati definiti tutti gli atti di gara per l'appalto finalizzato alla realizzazione di una nuova struttura sportiva polivalente, a Macchitella, in un'area di proprietà comunale. Il settore comunale governance Pnrr, con il via libera del dirigente Collura e del rup Marino, ha rilasciato il provvedimento per l'avvio della fase di gara, che verrà espletata dall'Urega provinciale. Sulla salvaguardia del finanziamento, che a un certo punto appariva compromessa, ha insistito parecchio l'assessore Peppe Di Cristina, così come verificatosi per l'altro finanziamento Pnrr, per la riqualificazione dello stadio "Presti". Anche gli uffici del settore lavori pubblici, coordinati dall'assessore Luigi Di Dio, hanno dovuto sopperire alla mancanza di personale, dedicandosi pure agli adempimenti per gli appalti delle strutture sportive. Palazzo di Città, almeno per quanto concerne l'iter della nuova struttura polivalente a Macchitella, ha praticamente concluso le attività burocratiche da finalizzare. Si andrà in gara, probabilmente nell'arco delle prossime settimane.