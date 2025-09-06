Macchitella lab, cerchio si chiude: passaggio delle chiavi al sindaco e avvio

L'apertura vera e propria della struttura, con una cerimonia ufficiale, in presenza dei riferimenti di tutti i partner del progetto, Eni, Sicindustria e Università Kore di Enna, dovrebbe tenersi non oltre i primi giorni di ottobre

Gela. E' uno dei punti programmatici, prima dei civici e poi della coalizione del governo locale, sul quale il sindaco Di Stefano ha insistito di più in questo primo anno. Macchitella lab, l'ex casa albergo Eni riconvertita a polo della formazione, affronta gli ultimi metaforici metri prima del traguardo. A metà mese, le chiavi della struttura verranno formalmente affidate al sindaco. Nei giorni successivi, per almeno una settimana, si procederà con la collocazione degli arredi interni, disposta dal dirigente Antonino Collura. L'apertura vera e propria della struttura, con una cerimonia ufficiale, in presenza dei riferimenti di tutti i partner del progetto, Eni, Sicindustria e Università Kore di Enna, dovrebbe tenersi non oltre i primi giorni di ottobre. Il cronoprogramma pare destinato a non subire mutamenti e Sicindustria coprirà gli ultimi interventi di manutenzione nell'area prospiciente. L'amministrazione comunale provvederà invece con Ghelas per la pulizia restante. Sono adempimenti che verranno completati nell'arco di pochi giorni. Dal momento dell'apertura ufficiale, dopo un percorso molto complesso, iniziato durante l'amministrazione Greco, con l'attuale sindaco Di Stefano che allora se ne occupò in qualità di assessore, per Machitella lab si porrà il passo delle attività da avviare e soprattutto dei primi corsi universitari, che verranno coordinati dalla Kore ennese. Nei mesi, attraverso interlocuzioni frequenti con gli uffici regionali e non solo, l'amministrazione comunale ha voluto accelerare per mettersi alle spalle il rischio di un'eventuale incompiuta. Macchitella lab aprirà le porte in un progetto più ampio che successivamente dovrebbe portare a collegarla alle attività del polo per le nuove tecnologie “Sinapsi”: pure in questo caso l'iter è in essere e ci vorrà certamente molto più tempo prima di arrivare ai cantieri. La chiusura del cerchio darà un punto di riferimento al territorio, sia sotto il profilo della formazione universitaria sia rispetto all'innovazione delle startup e non solo. Questo è l'auspicio di partenza. Dare una programmazione precisa sarà determinante. Lo start ufficiale è il momento conclusivo di una procedura che a un certo punto sembrò bloccarsi. Sia durante l'amministrazione Greco sia nel corso di quella attuale, i vari passaggi tecnici sono stati affrontati con un tavolo permanente, al quale hanno preso parte tutti i partner del progetto. L'ente comunale ha delegato un professionista esterno, l'avvocato Evita Lorefice.