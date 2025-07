M5s: "Sulla sanità nessuna strumentalizzazione, responsabilità del governo regionale e nazionale"

I pentastellati mettono le distanze dalla linea del governo regionale e di quello nazionale

Gela. Nessuna strumentalizzazione del delicato tema della sanità. I cinquestelle non condividono la disamina del parlamentare Ars di Fratelli d'Italia Salvatore Scuvera, che come abbiamo riportato ieri ha individuato nella manifestazione regionale per la sanità solo un passo politico, in vista della campagna elettorale per le regionali. "Il M5s è orgoglioso della grande manifestazione regionale sulla sanità per tutti. Intendeva aggregare le diverse anime che compongono la platea dei progressisti, per denunciare i grandi scandali e le clamorose inefficienze dell'attuale sistema sanitario. Non siamo scesi in piazza, una domenica di giugno, per strumentalizzare le carenze croniche della sanità siciliana. Non è una strumentalizzazione denunciare le liste d’attesa infinite. Non è una strumentalizzazione denunciare i tremila pazienti che hanno atteso mesi per il risultato degli esami istologici e per qualcuno l’attesa è stata troppo lunga, come nello scandalo dell'Asp di Trapani. Non è una strumentalizzazione denunciare un referto arrivato dopo che il paziente era deceduto da un mese.

Non è una strumentalizzazione denunciare la paventata chiusura del centro di eccellenza dí Taormina per le malattie cardiovascolari. Non è una strumentalizzazione denunciare i viaggi della speranza verso altre Regioni per accedere alle cure mediche. Non è una strumentalizzazione denunciare i sei milioni di Italiani che rinunciano alle cure", spiegano il referente territoriale M5s Rapicavoli e il gruppo del movimento. I pentastellati mettono le distanze dalla linea del governo regionale e di quello nazionale. "Ricordiamo a chi ci accusa di strumentalizzare che la sanità è prettamente di competenza regionale, nomine manager Asp in primis. Il nostro movimento non ha mai governato la Sicilia. Probabilmente, l’onorevole Scuvera si riferiva al governo nazionale Meloni e se è cosi vorremo ricordargli che non abbiamo mai visto una forza politica scendere in piazza per manifestare contro se' stessa", concludono.