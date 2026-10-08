L’Università di Palermo aderisce alla campagna contro la guerra “R1pud1A” promossa da Emergency

L'iniziativa si è svolta alla presenza del rettore Massimo Midiri e delle studentesse e degli studenti rappresentanti dell'Ateneo in Consiglio di Amministrazione e in Senato Accademico

PALERMO (ITALPRESS) – L’Università degli Studi di Palermo aderisce alla campagna contro la guerra “R1pud1A” promossa da Emergency e lo fa esponendo sulla facciata del Complesso Monumentale dello Steri, sede del Rettorato in piazza Marina, il banner che richiama l’articolo 11 della Costituzione.

L’iniziativa si è svolta alla presenza del rettore Massimo Midiri e delle studentesse e degli studenti rappresentanti dell’Ateneo in Consiglio di Amministrazione e in Senato Accademico: Bruno Cucinella (Senato), Martina Gennusa (Cda), Ettore Bellante (Cda) e Alessandro Randazzo (Senato).

“L’Università – ha dichiarato il rettore Massimo Midiri – è il luogo nel quale il confronto delle idee, la conoscenza e il dialogo devono rappresentare strumenti fondamentali per affrontare le complessità del presente. Per questo abbiamo ritenuto importante che il messaggio dell’articolo 11 fosse visibile sulla facciata dello Steri, rivolto non soltanto alla nostra comunità accademica, ma all’intera cittadinanza. La partecipazione delle rappresentanti e dei rappresentanti degli studenti – prosegue il Rettore – assume inoltre un significato particolare. La comunità universitaria è fatta di generazioni che hanno il diritto di costruire il proprio futuro in un contesto nel quale il dialogo e la cooperazione prevalgano sulla logica della guerra e della contrapposizione”.

– Foto ufficio stampa Università degli Studi di Palermo –

(ITALPRESS).