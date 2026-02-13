L'Università di Catania presenta “A Scuola di Paesaggio” al Teatro Eschilo

Al centro dell’incontro, la presentazione della candidatura di Geloi Wetland al Premio Nazionale del Paesaggio 2026.

Sarà il 20 febbraio 2026, a partire dalle ore 9.00, il Teatro Comunale “Eschilo” di Gela ad ospitare l’incontro dal titolo “A Scuola di Paesaggio: sguardi sulle trasformazioni gelesi”, promosso dal Centro Territorio, Sviluppo e Ambiente dell’Università di Catania.

L’iniziativa, organizzata insieme ad AssoCEA Messina APS e con il patrocinio del Comune di Gela, si inserisce nel percorso “Aspettando la Giornata Nazionale del Paesaggio” e coinvolgerà studenti e cittadinanza in un momento di confronto e approfondimento sul territorio gelese.

Al centro dell’incontro, la presentazione della candidatura di Geloi Wetland al Premio Nazionale del Paesaggio 2026. Un progetto che punta a valorizzare un’area di grande interesse ambientale, simbolo delle trasformazioni che hanno segnato Gela negli ultimi decenni e oggi oggetto di attenzione per le sue potenzialità ecologiche e culturali.

L’evento si propone come un’occasione formativa e partecipativa: non solo un appuntamento accademico, ma un momento di dialogo aperto tra università, associazioni e comunità locale. Il paesaggio, inteso come identità, memoria e prospettiva di sviluppo sostenibile, sarà il filo conduttore degli interventi.