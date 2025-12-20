Lungomare, Ztl solo di domenica: dalle ore 9 alle 13

La scelta nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di trovare un equilibrio tra le esigenze di vivibilità, sicurezza e fruizione del lungomare e quelle dei residenti e delle attività commerciali

Gela. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore alla polizia municipale e alla viabilità Simone Morgana, informano la cittadinanza, i residenti e gli operatori commerciali del lungomare che, a seguito di un lungo e costruttivo confronto con le associazioni datoriali, i residenti e le attività economiche della zona, è stata assunta la decisione di modificare l’attuale disciplina della Zona a traffico limitato. Nel tratto di lungomare compreso tra via Vasile e la salita di via Borsellino, a partire da domenica 21 dicembre, la Ztl sarà attiva solo ed esclusivamente nelle giornate di domenica, dalle ore 9 alle ore 13. La scelta nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di trovare un equilibrio tra le esigenze di vivibilità, sicurezza e fruizione del lungomare e quelle dei residenti e delle attività commerciali, valorizzando al contempo uno dei tratti più rappresentativi della città. Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione alla segnaletica verticale e orizzontale apposta, nonché alla segnaletica luminosa, che indicherà chiaramente gli orari di attivazione della Ztl. L’amministrazione continuerà a monitorare gli effetti del provvedimento, mantenendo aperto il dialogo con il territorio e con tutti i soggetti coinvolti.