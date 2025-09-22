Quotidiano di Gela

Lungomare, ferito a coltellate: trasferito in elisoccorso, è in prognosi riservata

Gli agenti di polizia del commissariato hanno avviato indagini

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
22 settembre 2025 09:06
Gela
Cronaca
Gela. È stato trasferito a Catania, in elisoccorso, il trentaquattrenne ferito nella notte, sul lungomare. È in prognosi riservata. Gli agenti di polizia del commissariato hanno avviato indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e risalire a chi ha agito. Sembra infatti che sia stato colpito a coltellate. Pare che il trentaquattrenne, esercente, stesse partecipando a una serata in un locale. Le ferite riportate si sono rivelate profonde.

