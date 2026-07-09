Lungomare, esercenti: "Danneggiati dalla ztl, va rivista"

Chiedono un incontro con l'assessore Simone Morgana, per rivedere gli orari della ztl

Gela. La concertazione c'era stata prima dell'attivazione della ztl ma diversi esercenti del lungomare Federico II di Svevia, oggi, si dicono danneggiati dagli orari autorizzati dall'amministrazione comunale e da aree parcheggio che non considerano idonee. Chiedono un incontro con l'assessore Simone Morgana, per rivedere gli orari della ztl. “L’attuale calendario prevede l’attivazione della Zona a Traffico Limitato dalla domenica al giovedì dalle 20:30 alle 23:00, e il venerdì e il sabato dalle 20:30 fino alle 2 di notte. Una decisione, quella adottata dall’amministrazione comunale che, secondo gli operatori economici della zona, si sta rivelando fallimentare: nei giorni feriali il flusso di persone è ridotto ai minimi termini, penalizzando pesantemente i locali. Per l'intero periodo estivo, l'amministrazione ha organizzato solo due eventi: uno a fine luglio e uno il 10 agosto. Si lamenta anche la carenza di parcheggi. L’unico presente in zona, il parcheggio Arena, risulta incustodito, privo di illuminazione e con l’ascensore fuori servizio. Sebbene i ristoratori siano stati ascoltati, nel corso di un incontro, prima che la Ztl entrasse in vigore, le richieste della categoria sono rimaste inascoltate con decisioni calate dall’alto. I commercianti propongono una rimodulazione degli orari della Ztl. La categoria, per permettere il normale afflusso dei clienti, propone di eliminare la Ztl da lunedì a giovedì e di apportare delle modifiche all’attuale orario del fine settimana, riducendolo dalle 2 alla mezzanotte”, fanno sapere. In caso contrario, sono pronti ad abbassare le saracinesche dei loro locali.