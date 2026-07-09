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Lungomare, esercenti: "Danneggiati dalla ztl, va rivista"

Chiedono un incontro con l'assessore Simone Morgana, per rivedere gli orari della ztl

A cura di Redazione Redazione
09 luglio 2026 09:45
Lungomare, esercenti: "Danneggiati dalla ztl, va rivista" -
Gela
Attualità
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Gela. La concertazione c'era stata prima dell'attivazione della ztl ma diversi esercenti del lungomare Federico II di Svevia, oggi, si dicono danneggiati dagli orari autorizzati dall'amministrazione comunale e da aree parcheggio che non considerano idonee. Chiedono un incontro con l'assessore Simone Morgana, per rivedere gli orari della ztl. “L’attuale calendario prevede l’attivazione della Zona a Traffico Limitato dalla domenica al giovedì dalle 20:30 alle 23:00, e il venerdì e il sabato dalle 20:30 fino alle 2 di notte. Una decisione, quella adottata dall’amministrazione comunale che, secondo gli operatori economici della zona, si sta rivelando fallimentare: nei giorni feriali il flusso di persone è ridotto ai minimi termini, penalizzando pesantemente i locali. Per l'intero periodo estivo, l'amministrazione ha organizzato solo due eventi: uno a fine luglio e uno il 10 agosto. Si lamenta anche la carenza di parcheggi. L’unico presente in zona, il parcheggio Arena, risulta incustodito, privo di illuminazione e con l’ascensore fuori servizio. Sebbene i ristoratori siano stati ascoltati, nel corso di un incontro, prima che la Ztl entrasse in vigore, le richieste della categoria sono rimaste inascoltate con decisioni calate dall’alto. I commercianti propongono una rimodulazione degli orari della Ztl. La categoria, per permettere il normale afflusso dei clienti, propone di eliminare la Ztl da lunedì a giovedì e di apportare delle modifiche all’attuale orario del fine settimana, riducendolo dalle 2 alla mezzanotte”, fanno sapere. In caso contrario, sono pronti ad abbassare le saracinesche dei loro locali.

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