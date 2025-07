Lorefice: "Ieri, a iniziare dal tema della sanità, è partita l'alternativa a Schifani"

A Palermo, alla manifestazione di ieri, la presenza prevalente, anche nella delegazione gelese, era proprio sotto bandiera M5s

Gela. I pentastellati sembrano credere parecchio all'unità delle forze alternative al governo Schifani. Ieri, durante la manifestazione per una sanità equa e fuori dagli schemi della politica, il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola ha proprio posto le basi per costruire una piattaforma politica diversa da quella del centrodestra di governo. Una via seguita dal senatore M5s Pietro Lorefice. "Ieri da Palermo è arrivato un segnale forte e chiaro: un’alternativa al governo Schifani è possibile, concreta e sempre più necessaria. La partecipazione alla manifestazione di ieri è un sintomo cristallino di quanto serva una svolta in tutto, soprattutto nella sanità. Basta con la politica che soffoca il diritto alla salute. È tempo di investire sul serio, destinando le risorse regionali per ridurre le interminabili liste d’attesa e garantire cure tempestive a tutti, senza privilegi né corsie preferenziali. La salute deve tornare ad essere una priorità, non uno slogan", sottolinea il parlamentare nazionale. A Palermo, alla manifestazione di ieri, la presenza prevalente, anche nella delegazione gelese, era proprio sotto bandiera M5s.