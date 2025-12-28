Lo stile retrò celebrato nei videogiochi moderni

Dal pixel art allo stile cartoon: il design di ieri diverte oggi

Nuovi dispositivi, software e tecnologie proiettano i giocatori moderni in animazioni altamente sofisticate che sembrano lontane anni luce dai videogame degli anni ‘80 e ‘90. Questa, però, è solo una faccia della medaglia, dal momento che l’universo ludico negli ultimi anni ha recuperato parte del design e dell’espressione artistica del passato, convogliandola proprio nei titoli moderni.

A dettare questa tendenza non sembra essere stato solo quel senso di nostalgia di cui si nutrono perlopiù gli amanti dei retrogaming, ma proprio il gusto di una riscoperta di tecniche che oggi più che mai hanno acquisito una valenza artistica. È questo il caso della pixel art, che appassiona soprattutto i meno avvezzi al fotorealismo.

Ritroviamo pixel art in titoli come Celeste, il platform indie che associa l’estetica del passato ad una fluidità molto moderna. Sulla stessa linea anche Sea of Stars, il gioco di ruolo fantasy che fa leva su una pixel art definita e di grande qualità con una moltitudine di contenuti, ambientazioni e dettagli che rendono il titolo più attuale che mai.

Personaggi stilizzati e palette di colori limitata, ma vivace, caratterizzavano la grafica del passato, che doveva essere semplice proprio per essere ben visibile. Consideriamo anche che gli hardware erano in grado di leggere un numero limitato di colori. Queste caratteristiche hanno portato al successo personaggi come Super Mario Bros, Sonic e Kirby e continuano ad ispirare titoli moderni.

Proprio dallo stile cartoon nasce Cuphead, il titolo d’azione che evoca i cortometraggi animati statunitensi degli anni ‘30. Qui il valore del disegno manuale incontra gli sfondi dipinti con l’acquerello per restituire un lavoro artigianale unico.

In Psychonauts 2, invece, lo stile cartoon e la grafica 3D danno vita ad un titolo contemporaneo, ma che richiama le ambientazioni per certi versi “psichedeliche” proprie degli scenari anni ‘90.

Del resto lo stile cartoon, forse più di altri, trova una conformazione ottimale in ogni epoca e contesto, perché facilmente adattabile. Al di fuori del mondo videoludico, infatti, raccoglie proseliti anche in titoli amati sul web.

È il caso della slot gallina Fowl Play Gold, la cui forza risiede proprio nella grafica semplice, colorata e ricca di simboli iconici, che richiamano non solo la semplicità estetica delle vecchie slot, ma anche quel senso di familiarità che vorremmo trovare in ogni gioco vivace e divertente. Insomma il design del passato ritorna in auge, perché riesce ancora ad emozionarci e divertirci al di là di ogni artificio.