Lo Bianco ancora ds biancazzurro, ecco il nuovo Gela calcio: attesa per l'allenatore

La struttura societaria e dell'area sportiva prende forma. Ci sono Fausciana, Bentivegna e Cuvato

Gela. Il Gela calcio, che ieri ha ufficializzato l'iscrizione al prossimo campionato di serie D, inizia a prendere forma. Il neo presidente Maurizio Melfa e il gruppo proprietario della società (in conferenza stampa anche Giuseppe La Spina), hanno annunciato la nuova struttura dell'area sportiva. Come abbiamo anticipato ieri, sarà ancora Aurelio Lo Bianco il direttore sportivo. Mirko Fausciana rientra con i colori biancazzurri come direttore area tecnica. Paolo Bentivegna si occuperà dell'area sportiva per il settore giovanile, come direttore area sportiva. L'imprenditore Umberto Cuvato, già nella precedente compagine societaria, è direttore generale del club. Melfa e il board tecnico biancazzurro non hanno ancora sciolto la riserva sul nuovo allenatore.