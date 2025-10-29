L'incidente e il coma, tredicenne sottoposta a intervento: sue condizioni monitorate

La famiglia si è stretta intorno a lei. Ci sono verifiche in corso

Gela. Su quanto accadutole sono state avviate indagini, condotte dai carabinieri. La tredicenne vittima di un incidente stradale e trasferita d'urgenza, negli scorsi giorni, all'ospedale “Sant'Elia” di Caltanissetta, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni vengono definite stabili ma non è ancora del tutto fuori pericolo. La fase post operatoria sembra far ben sperare. La famiglia si è stretta intorno a lei. Un malore l'avrebbe colta domenica sera, pare dopo un incidente mentre era in sella a uno scooter, non condotto da lei. Inizialmente, sembra che non fossero emerse conseguenze. Dopo aver raggiunto un'altra zona, insieme ad amici, sarebbe stata colta da malore, fino a perdere i sensi e alla condizione di coma. I medici dell'ospedale “Vittorio Emanuele” hanno autorizzato il trasferimento nel nosocomio di Caltanissetta. I familiari, assistiti dall'avvocato Salvatore Incardona, vogliono ricostruire con esattezza l'intera dinamica dei fatti.