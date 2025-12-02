"Le stelle del mare" di Iudice aggiudicata all'asta a un collezionista: aiuterà San Patrignano

Ogni opera acquistata corrisponderà a un gesto d’aiuto nei confronti di San Patrignano, la comunità di recupero dalla tossicodipendenza più grande in Europa

Gela. “Le stelle del mare”, opera del maestro Giovanni Iudice, è stata aggiudicata all'asta, dalla casa Cambi. E' andata a un collezionista palermitano, rimasto anonimo. Il quadro faceva parte della collezione della fondazione San Patrignano. Ogni opera acquistata corrisponderà a un gesto d’aiuto nei confronti di San Patrignano, la comunità di recupero dalla tossicodipendenza più grande in Europa. “Un mio speciale ringraziamento al collezionista aggiudicatario che a oggi risulta anonimo. Grazie sin d’ora”, ha detto Iudice.