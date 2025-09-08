Le emozioni popolari del Paliantino, vincono Tuccio e Liparoti: ricordato il piccolo Loris Rodoti

La cerimonia finale si è tenuta in presenza del sindaco Di Stefano e dell'assessore Morselli. Premi anche alle “vecchie glorie”

Gela. Si è concluso il tradizionale Paliantino che anche quest'anno si è tenuto sul lungomare, attirando tante presenze. E' un evento profondamente legato al contesto popolare cittadino, in omaggio alla patrona Maria D'Alemanna. Quest'anno, i vincitori capaci di completare la corsa e staccare la bandiera con l'effigie della madonna sono il giovane Andrea Tuccio e l'esperto Giusepe Liparoti. La cerimonia finale si è tenuta in presenza del sindaco Di Stefano e dell'assessore Morselli. Premi anche alle “vecchie glorie” come Orazio Gentile, ottantenne che continua a cimentarsi con la prova in mare. Tanti bambini hanno voluto tentare l'esperienza. L'intero evento è stato organizzato da Salvatore Sequino ed Emanuele Peritore. Un ricordo particolare per il piccolo Loris Rodoti, morto negli scorsi mesi dopo un grave incidente stradale. Il fratello gemello Salvatore Rodoti è stato premiato.