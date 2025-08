Lavori viale Indipendenza, PeR: "Serve una diversa programmazione per limitare i disagi"

Il segrettario regionale Per Miguel Donegani si sofferma su quanto sta avvenendo in quella zona

Gela. Una diversa programmazione dei lavori, per evitare i disagi lamentati da chi vive e lavora nel tratto di viale Indipendenza, oggetto di lavori commissionati dalla Zes. Il segrettario regionale Per Miguel Donegani si sofferma su quanto sta avvenendo in quella zona. "In questi mesi troppi disagi, da Caposoprano a via Venezia e Macchitella. La farmacia di piazza Eleusi e i residenti della zona sono vittime di un cantiere che danneggia la viabilità ma anche i servizi. Infatti aver chiuso l’accesso alla farmacia é un danno non solo economico ma una difficoltà per i cittadini che intendano raggiungere l'attività. Si é considerato questo? Si sta provvedendo? PeR oltre alla segnalazione formula una proposta: nelle more di terminare i lavori, che da quando appreso dagli interessati potrebbero protrarsi oltre il mese di ottobre, si pensi a lavorare sulle carreggiate a step e non contemporaneamente, quindi l’invito a utilizzare momentaneamente un transito unico alternato. Consentirebbe un accesso più agevole per i cittadini edun danno più lieve per la farmacia", dice Donegani.