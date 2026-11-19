La controversia Lavori "Solito", vicenda davanti al Tar: azienda chiede di annullare l'aggiudicazione dell'appalto

La vicenda giudiziaria verà nuovamente trattata a gennaio

Gela. Il contratto vero e proprio non è ancora stato sottoscritto, dopo una complessa fase di verifica e di gara, per i lavori di ripristino, attesi da anni, della scuola “Enrico Solito”. La gara aggiudicata a una ditta individuale della provincia di Messina, la “Antonino Coci”, attraverso l'ufficio di committenza regionale di Caltanissetta, ha però portato una delle società partecipanti, la “Metalwood srl”, a rivolgersi ai giudici del Tar Palermo, contestando i criteri impiegati per assegnare i lavori. Il ricorso è stato proposto nei riguardi dell'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, al quale fa riferimento l'ufficio di committenza provinciale che ha svolto la fase di gara, del Comune di Gela (non costituito nel giudizio) e delle due società che hanno proposto il ribasso maggiore, la stessa “Antonino Coci” e la “Loveral srl”, a sua volta della provincia di Messina. Secondo i legali della “Metalwood”, ci sono tutte le condizioni per annullare gli atti della procedura di aggiudicazione, passando dal riconoscimento di una sospensiva, che blocchi gli effetti dell'affidamento dell'appalto. Per i giudici del Tar, bisogna però notificare il ricorso anche alla società “Loveral srl”, mettendola nelle condizioni di costituirsi nel procedimento, pure nell'eventualità di una decisione che determinasse il ricalcolo dei ribassi. La vicenda giudiziaria verà nuovamente trattata a gennaio mentre per l'amministrazione comunale, che non si è occupata della fase di gara, concentrata interamente sull'ufficio di committenza regionale di Caltanissetta, il ripristino della scuola "Solito" continua a essere una priorità, con un finanziamento da circa tre milioni di euro che è stato mantenuto nonostante le notevoli difficoltà, accentuate dal dissesto.