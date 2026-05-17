Lavori "Solito", Scuvera: "Si proceda con rapidità per ultimare l'iter di gara"

Come abbiamo riportato, la procedura passa all'ufficio regionale di committenza, a livello provinciale, che si occuperà della gara

Gela. “Ci sia rapidità nelle procedure di gara per la scuola Solito”. Il parlamentare Ars Salvatore Scuvera ritorna sull'iter, che è stato completato dagli uffici comunali, come abbiamo riferito. “Quando ho annunciato lo sblocco dei fondi destinati alla scuola “Solito”, avevo assunto un impegno preciso con Gela: lavorare affinché quelle risorse regionali arrivassero concretamente alla scuola e potessero essere utilizzate per restituire alla città un istituto atteso da anni. Oggi esprimo soddisfazione per la notizia che l’iter stia andando avanti. Con l’approvazione degli atti e l’avvio della gara per l’aggiudicazione dei lavori, si compie infatti un passo importante verso la riqualificazione di una scuola che per troppo tempo è rimasta chiusa, creando disagi a studenti, famiglie e personale scolastico.Parliamo di oltre 3 milioni di euro di fondi regionali derivanti dalle compensazioni minerarie, risorse che siamo riusciti a sbloccare attraverso un lavoro costante e concreto portato avanti in questi mesi”, dice Scuvera. Come abbiamo riportato, la procedura passa all'ufficio regionale di committenza, a livello provinciale, che si occuperà della gara. “Adesso serve rapidità. Mi auguro che le procedure per l’aggiudicazione e l’avvio del cantiere procedano senza ritardi, perché Gela aspetta da anni di vedere la scuola “Solito” tornare finalmente a svolgere il proprio ruolo educativo, sociale e culturale al servizio della città”, conclude Scuvera.