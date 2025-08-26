Lavori "Solito", primi contatti con l'Urega per la gara d'appalto: avanti anche sul polo "Pirandello"

Contatti con l'Urega per la gara dei lavori alla "Solito" e per il polo della "Pirandello"

Gela. Il decreto regionale che conferma lo stanziamento da oltre tre milioni di euro, dalle compensazioni minerarie, è stato pubblicato pochi giorni addietro. Per l'appalto dei lavori destinati alla scuola “Solito”, ci sono stati i primi contatti tra gli uffici comunali del settore lavori pubblici e i funzionari dell'Urega provinciale, che materialmente si occuperanno della fase di gara. “Ci sarà una precisa documentazione da produrre e inoltrare all'Urega – dice l'assessore Di Dio – il lavoro da fare c'è, anche perché si tratta di un appalto da oltre tre milioni di euro, ma riteniamo di poter andare in gara entro fine anno”. Quella per i lavori all'interno dell'istituto scolastico, chiuso da anni per cedimenti interni, sembrava una procedura decisamente in bilico e c'era stato l'annullamento, in autotutela, di tutti gli atti già definiti. L'amministrazione comunale ha però trovato un dialogo piuttosto efficace con l'assessorato regionale dell'energia, che man mano ha sbloccato i fondi, anche attraverso l'azione della deputazione locale, come ha riferito il parlamentare Ars Scuvera. Fondi e progetto ci sono, si tratta adesso di concretizzare con l'affidamento dei lavori. I contatti con l'Urega sono stati avviati inoltre per la procedura di gara volta al polo dell'infanzia della scuola "Pirandello". E' un altro intervento di consistente valore economico, inizalmente ricompreso nel sistema “Agenda urbana” e poi trasferito nella lista dei progetti coperti con fondi Fsc 2021-2027, di recente confermati dal relativo decreto regionale.