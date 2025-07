Lavori "Presti", domani l'amministrazione presenta il progetto di restyling

I fondi sono quelli del Pnrr, integrati dalle compensazioni, per un totale di poco più di un milione di euro

Gela. Dopo la festa di ieri per la promozione in serie D del Gela calcio, domani l'amministrazione comunale presenterà ufficialmente il progetto di restyling dello stadio “Vincenzo Presti”. L'appuntamento è dalle ore 18, presso la pinacoteca comunale. I fondi sono quelli del Pnrr, integrati dalle compensazioni, per un totale di poco più di un milione di euro. È prevista la copertura della tribuna. "Un progetto concreto e necessario, frutto di una visione chiara sul ruolo dello sport nella nostra città. Un’iniziativa che prende ancora più forza grazie alla storica promozione del Gela Calcio in serie D, che ha riacceso l’entusiasmo e l’orgoglio di tutta la comunità", spiegano il sindaco Di Stefano e gli assessori Di Cristina e Di Dio. "Lo sport è casa, passione, futuro. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare", aggiungono.