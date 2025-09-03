La Casa del volontariato organizzerà dei corsi per i volontari per l'uso del defibrillatore. Il Comune preparerà una mappa virtuale da inserire sul sito istituzionale delle varie postazioni presenti in città

Gela. L'associazione Neos ha donato un defibrillatore alla Casa del volontariato dopo la raccolta fondi che ha avviato durante una delle manifestazioni dell'estate gelese. Il defibrillatore verrà installato all'esterno della Casa del volontariato e sarà a disposizione delle associazioni, del comando di polizia municipale e dei residenti. Il Sindaco Terenziano Di Stefano e gli assessori Filippo Franzone e Valeria Caci, hanno ringraziato l'associazione e ricordato l'importanza del defibrillatore nei vari punti della città. Hanno ancora stigmatizzato il furto di largo San Biagio ricordando che è inutile rubare uno strumento del genere, i cui singoli componenti sono tutti tracciabili con numero di matricola e quindi non è commerciabile. La Casa del volontariato organizzerà dei corsi per i volontari per l'uso del defibrillatore. Il Comune preparerà una mappa virtuale da inserire sul sito istituzionale delle varie postazioni presenti in città.

In foto un momento dell'incontro odierno per la consegna