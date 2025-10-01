L'Associazione Amici della Musica “Giuseppe Navarra” presenta la 91ª Stagione Concertistica 2025

La rassegna si propone ancora una volta di offrire al pubblico un ricco calendario di appuntamenti con la musica classica, popolare e contemporanea, valorizzando artisti di talento.

Gela. L’Associazione Amici della Musica “Giuseppe Navarra” di Gela inaugura la 91ª Stagione Concertistica 2025, una rassegna che si conferma come uno degli appuntamenti culturali più longevi e prestigiosi del territorio. Gli eventi si svolgeranno presso l’Auditorium Mura Federiciane – Plesso Santa Maria di Gesù, con inizio alle ore 19:15. La manifestazione è realizzata con il patrocinio del Ministero della Cultura – Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo, della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, e del Comune di Gela – Assessorato al Turismo, Sport e Cultura.

Di seguito l'elenco degli appuntamenti:

• Domenica 5 ottobre – Concerto del Sestetto Rossiniano con Giuseppe Marino (chitarra), Simona Maniscalco (chitarra), Carmela Casa (flauto), Cristina Marazzotta (clarinetto), Orazio Sammartino (tromba), Salvatore Giunta (pianoforte).

• Domenica 12 ottobre – Concerto La Bella Noeva – Musica del Mediterraneo con Alexandra Dimitrova (violino), Bruna D’Amico (chitarra e voce), Tanino Di Mauro (voce), Lucia Inguscio (violoncello), Anna Spoto (flauto), Flaminia Castro (percussioni).

• Domenica 19 ottobre – Concerto del Duo con Davide Fazzio (chitarra) ed Eleonora Urzì (violino).

• Domenica 26 ottobre – Concerto del Gruppo Musicale Alenfado con Francesca Ciaccio (voce), Toni Randazzo (chitarra portoghese, chitarra acustica, arrangiamenti), Roberto Buscetta (chitarra classica), Fabio Barocchier (basso acustico), Mariangela Lamposaona (violino), Angela Mirabile (cajón, percussioni, glockenspiel).

La rassegna, diretta dal Maestro Crocifisso Ragona, si propone ancora una volta di offrire al pubblico un ricco calendario di appuntamenti con la musica classica, popolare e contemporanea, valorizzando artisti di talento e creando momenti di incontro e bellezza culturale.

📞 Per informazioni: 340 4954128