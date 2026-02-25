L’Asp di Messina assume 24 psicologi delle Cure primarie nelle Case di comunità

MESSINA (ITALPRESS) & L& Sanitaria Provinciale di Messina accelera sul potenziamento dei servizi di prossimità. Con il completamento delle procedure, 24 Psicologi delle Cure Primarie entrano ufficialmente in servizio, a partire dall&

MESSINA (ITALPRESS) – L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina accelera sul potenziamento dei servizi di prossimità. Con il completamento delle procedure, 24 Psicologi delle Cure Primarie entrano ufficialmente in servizio, a partire dall’1 marzo, su tutto il territorio provinciale, andando a rafforzare l’offerta sanitaria. L’iniziativa presentata in conferenza stampa a Palazzo Geraci dell’Asp a Messina nasce in attuazione delle recenti direttive regionali volte a strutturare un modello di assistenza integrata, capace di intercettare precocemente il disagio psicologico e ridurre il carico sulle strutture specialistiche, “Salute mentale” e “Consultori Familiari”. L’avvio del servizio segna un cambio di passo fondamentale: i professionisti opereranno capillarmente all’interno delle Case di Comunità, i nuovi nodi centrali del Servizio Sanitario Nazionale, rendendo il supporto psicologico un servizio di facile accesso e radicato nel quotidiano dei cittadini.

Il coordinamento tecnico-organizzativo è affidato alla U.O.C. Servizio di Psicologia, diretta da Antonina Santisi che con il suo team presidierà l’uniformità delle prestazioni sul territorio provinciale. “L’obiettivo è creare una rete di protezione psicologica che sia il primo punto di contatto per la popolazione – spiega il Direttore Generale dell’Asp Giuseppe Cuccì – soddisfatto che l’Azienda sia la prima in Sicilia a contrattualizzare i professionisti. “Grazie alle Case di Comunità, lo psicologo diventa una figura amica, presente sul territorio, capace di dare risposte rapide e di accompagnare il cittadino in un percorso di cura integrato, evitando che il disagio psicologico rimanga sommerso o inascoltato”. “Con l’assunzione di questi 24 professionisti – aggiunge Antonina Santisi. l’ASP di Messina risponde concretamente a una domanda di benessere psicologico in costante crescita tra i cittadini. L’obiettivo è garantire che nessuno venga lasciato solo davanti alle fragilità emotive”.

– foto ufficio stampa Asp Messina –

(ITALPRESS).