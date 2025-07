Lagalla alla Lungaro per l’omaggio alla strage di via D’Amelio

PALERMO (ITALPRESS) & Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha preso parte alla cerimonia che si è svolta alla caserma Lungaro, in occasione dell& della strage di via D& in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellin

PALERMO (ITALPRESS) – Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha preso parte alla cerimonia che si è svolta alla caserma Lungaro, in occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta.

“A 33 anni dalla strage di via D’Amelio – ha dichiarato – Palermo non dimentica e chiede verità. Non possiamo rassegnarci a una memoria parziale perché non può esserci giustizia senza una piena conoscenza dei fatti, alcuni ancora oggi coperti da ombre e silenzi. Lo dobbiamo al giudice Paolo Borsellino, alla sua integrità e al suo sacrificio, unito a quello degli agenti della sua scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, caduti per mano mafiosa il 19 luglio 1992″.

