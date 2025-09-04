Ladri di ferro, hanno rubato all'interno di un'abitazione: arrestati dalla polizia

L'accusa di furto nei confronti di due operai

Gela. I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno tratto in arresto due ventenni nella flagranza di reato di furto aggravato di materiale ferroso, asportato dall’interno di una proprietà privata. Gli agenti, intervenuti a seguito di chiamata pervenuta sulla linea di emergenza, hanno visionato il sistema di videosorveglianza dell’abitazione che aveva registrato la presenza dei due operai introdottisi con un mezzo all’interno della proprietà privata asportando una struttura di ferro. I poliziotti hanno riconosciuto i due soggetti mettendosi alla ricerca degli stessi, rintracciandoli poco dopo all’interno di un deposito di materiale ferroso con la refurtiva. I due arrestati, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, sono stati condotti ai domiciliari. Il Tribunale ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza.