L'accesso al mare chiuso a Poggio Arena, Tar: "Servono altri approfondimenti"

L'incarico è stato affidato al capo dell'ufficio del genio civile di Caltanissetta. Gli accertamenti andranno conclusi entro trenta giorni

Gela. È una vicenda concretizzatasi lo scorso anno e ormai anche strettamente legata all'evoluzione del piano del demanio marittimo, in corso d'opera. L'accesso al mare a Poggio Arena, nella zona di via Delle Acacie, ormai delimitato da una cancellata, sarà ulteriormente approfondito. Lo hanno stabilito i giudici del Tar Palermo, con un'ordinanza appena pubblicata. Uno dei residenti ha infatti avanzato ricorso chiamando in giudizio il Comune, che si è costituito. Nell'azione amministrativa, il ricorrente chiede, tra le altre cose, di annullare il provvedimento comunale che esclude la condizione del libero accesso al mare per il rilascio del permesso di costruire in variante in corso d'opera. Un privato ha infatti avviato un progetto in quell'area, chiudendo l'accesso al mare e scatenando la protesta dei residenti, la scorsa settimana arrivata davanti a Palazzo di Città. I giudici del Tar, dopo un primo provvedimento con il quale disponevo approfondimenti anche sul Pudm, hanno deciso che servirà "un ulteriore approfondimento istruttorio". Il capo dell'ufficio del genio civile di Caltanissetta dovrà condurre "un accertamento tecnico-documentale" sullo stato dei luoghi e "acquisire ogni possibile dato, informazione, documento, dai quali possa emergere la presenza ininterrotta di una via di accesso libero al mare che attraversi l'odierna proprietà del controinteressato, al termine di via Delle Acacie". Bisognerà valutare la sussistenza del libero accesso al mare su un lasso di tempo assai ampio e fino a oggi. Gli accertamenti andranno conclusi entro trenta giorni.