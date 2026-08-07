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La Spagna ripristina i controlli alle frontiere con l’Italia

MADRID (ITALPRESS) - Il governo spagnolo di Pedro Sanchez ha deciso di reintrodurre "temporaneamente" i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall...

A cura di Redazione Redazione
08 agosto 2026 00:23
La Spagna ripristina i controlli alle frontiere con l’Italia -
Italia
Italpress
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MADRID (ITALPRESS) - Il governo spagnolo di Pedro Sanchez ha deciso di reintrodurre "temporaneamente" i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia, secondo quanto riporta El Pais.

I controlli saranno operativi dalla mezzanotte di sabato 8 agosto e consisteranno nella verifica dell'identità e della nazionalità dei viaggiatori. Le verifiche saranno effettuate a campione e resteranno in vigore fino alla mezzanotte del 7 settembre, salvo che "un cambiamento delle circostanze che ne hanno motivato l'adozione renda opportuno modificarne la durata".

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 08 agosto 2026

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