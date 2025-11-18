Quotidiano di Gela

La procura di Palermo chiede il processo per assessore regionale

L'udienza preliminare si terrà il 13 gennaio davanti al gup Walter Turturic.

A cura di Redazione Redazione
18 novembre 2025 13:56
PALERMO (ITALPRESS) – La Procura di Palermo ha chiesto il processo per l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, di FdI, e per l’imprenditrice Marcella Cannariato. L’ipotesi di reato contestata ad entrambe è di corruzione. L’udienza preliminare si terrà il 13 gennaio davanti al gup Walter Turturic. L’inchiesta è coordinata dai pm Felice De Benedittis e Andrea Fusco.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS)

