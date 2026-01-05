La prima nascita del 2026, Di Stefano: "Rocco è il sorriso di una città che guarda avanti"

"A nome mio personale e dell’intera amministrazione comunale, rivolgo i più sentiti auguri a Rocco e alla sua famiglia", dice il primo cittadino

Gela. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha voluto commentare la notizia della prima nascita in città, in questo 2026, quella del piccolo Rocco Verderame. "Gela accoglie con gioia il primo nato del 2026: il piccolo Rocco, simbolo di speranza e futuro per la nostra comunità. Una nascita che rappresenta un messaggio positivo e di fiducia, un segno di vita e crescita per la città. A nome mio personale e dell’intera amministrazione comunale, rivolgo i più sentiti auguri a Rocco e alla sua famiglia, con l’auspicio che possa crescere in una Gela sempre più attenta ai bambini, alle famiglie e alle nuove generazioni. Ogni nuova nascita è una promessa per il domani: Rocco è oggi il sorriso di un paese che guarda avanti con speranza e responsabilità", ha detto il primo cittadino.