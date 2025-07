La Nuova Città di Gela si candida ad un ruolo da protagonista: presa Angela Milazzo

Dopo Doriana Lo Iacono, in casa Nuova Città di Gela arriva un’altra schiacciatrice.

Gela. Dopo Doriana Lo Iacono, in casa Nuova Città di Gela arriva un’altra schiacciatrice. Ufficiale il colpo Angela Milazzo. Classe 2003, ha disputato le ultime tre stagioni in Calabria, in casa della Tonno Calippo Volley e del Volley Reghion Reggio Calabria. Ritrova in giallorosso Gea Penelope Curti, con cui ha vinto lo scorso campionato.

“Sono molto entusiasta di indossare questa maglia e tornare a giocare in Sicilia - afferma la nuova schiacciatrice - Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, dando sempre il massimo e portando in campo tutta la mia dedizione per raggiungere, insieme alle mie compagne e a tutto lo staff, gli obiettivi prefissati dalla società per questa stagione”.